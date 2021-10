Whirlpool Napoli, nuova protesta degli operai a Roma. L’azienda conferma i licenziamenti

Continua la battaglia degli operai Whirlpool di Napoli per la tutela del posto di lavoro. La multinazionale statunitense ha avviato ormai da tempo la procedura di licenziamento collettivo per 340 operai a causa della chiusura dello stabilimento di Ponticelli, nella zona Est del capoluogo campano. I lavoratori chiedono al governo di essere riassorbiti nel nuovo consorzio di imprese per la mobilità sostenibile in via di costituzione. Ora si attende l'esito del ricorso: il tribunale dovrà pronunciarsi sulla presunta condotta antisindacale dell'azienda. Che, nel frattempo, ha confermato la dismissione: dal 22 ottobre partiranno le lettere di licenziamento indirizzate agli operai.