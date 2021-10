Massimo Giletti, naso rotto per il conduttore: cosa è successo – VIDEO

Il conduttore di Non è l’arena si è mostrato con il naso rotto. È stato lui stesso a chiarire le circostanze in cui si è verificato l’incidente: ecco il racconto del giornalista ed il video.

Massimo Giletti ha dato delle notizie sensazionali riguardo il suo programma Non è l’arena, che andrà in onda il 20 ottobre alle 21:20 su La7. Anche durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della trasmissione, Giletti aveva sottolineato la grande bravura nel giornalismo investigativo della sua redazione.

Il 20 ottobre, infatti, ci sarà un’inchiesta sui voti di scambio a Salerno. Il conduttore promette di avere notizie e documenti sensazionali da condividere. Verranno trattati anche temi di attualità come lo sciopero dei portuali di Trieste, l’obbligatorietà del Green Pass e chi ha perso o vinto le ultime elezioni comunali.

Massimo Giletti, ma che ti è successo al naso?

Nel video condiviso da Massimo Giletti e dalla redazione di Non è l’arena, si nota subito che il conduttore ha il naso incerottato. Non sembra avere le stecche e quindi il setto rotto, ma non si tratta sicuramente di un incidente lieve. Cosa gli è successo, lo ha spiegato in modo molto naturale lo stesso Massimo Giletti.

Il giornalista ha raccontato ai suoi spettatori sui social media: “Qualcuno di voi mi potrà anche dire: ‘Ma cosa ti è successo al naso, Massimo!’ Come molti di voi, anche io gioco ancora a calcio. Può capitare, ogni tanto, di arrivare molto vicini a fratturarselo“. Insomma, per fortuna non si tratta di un incidente sul lavoro.

Ecco il video condiviso da Non è l’arena: