GF Vip 6, Lulù racconta il dramma: “Mi è accaduto quando ero al liceo”

Un racconto drammatico su quanto successo al liceo, Lulù Selassié ne ha parlato in lacrime ai coinquilini del GF Vip 6

Un racconto che ha fatto accapponare la pelle a tutti i coinquilini e telespettatori del GF Vip 6. Lulù Selassié ha vissuto un vero e proprio incubo durante i suoi anni del liceo, da cui non sapeva come uscirne.

È un fenomeno che si verifica più spesso di quel che si crede e di cui la Principessa è stata vittima: “Un uomo mi ricattava per delle mie foto nuda, mi seguiva ovunque. Mi faceva fare di tutto. Non lo dicevo a nessuno perché avevo paura e non sapevo come fare anche se volevo chiedere aiuto”.

GF Vip 6, la reazione della madre alla verità

Lulù Selassié ha vissuto un vero e proprio incubo con questa persona: “Tutti i giorni avevo l’ansia. Ogni giorno avevo l’ansia. A lui dicevo ‘smettila, non ce la faccio più, non posso vivere con questa ansia’. Andavo a scuola e anche in classe ero costretta a rispondere. Lui mi diceva delle cose orribili. Per molto tempo pensavo che la colpa fosse mia. Mi arrabbiavo e gli chiedevo di finirla, lui si agitava e urlava cose razziste e poi mi diceva che ero brutta”.

Alla fine, la Principessa ha deciso di aprirsi con sua madre, la quale è crollata in seguito alla confessione: “Diceva ‘che madre sono che non mi sono accorta di questa cosa?’. Da un po’ di anni ho capito che non ho colpe”.