Anticipazioni Beautiful, Quinn è ad un bivio: chi sceglierà?

Sarà ancora una volta Quinn a tenere banco le prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni svelano che si trova ad un bivio

Beautiful continua la sua consueta programmazione su Canale 5, dal lunedì alla domenica dalle 13:40 a seguito del TG5. Gli appassionati della storica soap opera statunitense sono in attesa di capire come si comporterà Quinn di fronte a Carter ed Eric: le anticipazioni delle prossime puntate svelano la verità.

Dopo che Quinn tradisce suo marito con Carter, il Forrester decide immediatamente di divorziare. D’improvviso, per motivi sconosciuti, lo stesso padrone di casa decide di strappare le carte per la richiesta di divorzio e di implorare Quinn a tornare a casa da lui.

Anticipazioni Beautiful, la proposta indecente a Carter

Sarà in questo momento che Quinn avanzerà una proposta indecente a Carter: vuole continuare a vederlo di nascosto, come due veri e propri amanti. Quinn si sente poco appagata dal punto di vista sessuale per la disfunzione erettile di cui soffre suo marito Eric. La Fuller mette al corrente il Forrester della sua decisione: l’uomo accetta che continui a vedere il Walton. Quando Ridge scopre la proposta accettata da suo padre va su tutte le furie.

Dopo un confronto molto acceso con suo figlio, Eric si rende conto che il suo piano non ha nulla di vantaggioso e chiede a Quinn di interrompere ogni rapporto con Carter. Cosa farà la Fuller?