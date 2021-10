Alfonso Signorini, batosta inaspettata: italiani letteralmente sconvolti

Grande batosta per Alfonso Signorini. Neppure questa volta è stato un successo per il conduttore televisivo: battuto da Alessandro Gassmann

Nuova batosta per Alfonso Signorini. Dopo il duro lavoro portato avanti nei mesi per replicare il grande successo riscosso l’anno scorso con il Grande Fratello Vip 5, la nuova edizione fatica a prendere il volo. Seppure i dati siano buoni in termini di share, il reality di Mediaset non riesce a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti.

Nella serata di ieri, lunedì 18 ottobre, l’undicesimo appuntamento con il GF Vip 6 ha registrato solo il 19% di share con 2.967.000 spettatori sintonizzati su Canale Cinque. A battere Alfonso Signorini è stato Alessandro Gassmann su Rai Uno con I Bastardi di Pizzofalcone. La quinta puntata della fiction ha tenuto incollati davanti al video 4.450.000 spettatori pari al 21.1% di share.

Alfonso Signorini battuto da Alessandro Gassmann: le preferenze del pubblico nella serata di lunedì 18 ottobre

Come dicevamo neppure questa volta Alfonso Signorini è riuscito ad aggiudicarsi il primo gradino sul podio degli ascolti. Difatti, a conquistare il pubblico del piccolo schermo è stato Alessandro Gassmann con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone. Rispettivamente Signorini e Gassmann hanno ottenuto il 19% e il 21.1% di share.

Ma veniamo adesso alle altre reti televisive e alle preferenze del pubblico. Su Italia1 Colombiana ha registrato l’interesse di 1.298.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 Presadiretta ha raccolto 1.295.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha interessato 840.000 spettatori con il 4.9% di share.

Su La7 TgLa7 – Speciale Elezioni è stato seguito da 676.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Rai2 Tg2 Post – Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 ha interessato 656.000 spettatori con il 2.7% di share. A seguire Sposami, stupido! ha catturato l’attenzione di 327.000 telespettatori con l’1.9% di share. Su Tv8 Venom è stato visto da 512.000 spettatori pari al 2.3% di share. Infine sul Nove Little Big Italy ha tenuto incollati davanti al video 360.000 spettatori pari al 2% di share.