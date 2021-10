Trieste, la polizia sgombera con gli idranti il presidio dei portuali No Green Pass

Questa mattina, lunedì 18 ottobre, è cominciato lo sgombero dei portuali in protesta davanti al Varco 4 del porto di Trieste. “La gente come noi non molla mai” e “libertà”, cantavano mentre erano seduti a terra. Lo sciopero va avanti da venerdì, contro l’obbligo del green pass sul posto di lavoro. Questa mattina i poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa e dopo aver più volte invitato i manifestanti a disperdersi, hanno azionato gli idranti.