Love Island Italia, intervento al cuore per un ex concorrente: fan scossi

Uno dei finalisti di Love Island Italia ha subito un intervento al cuore. Andiamo a vedere la testimonianza dell’ex concorrente del programma.

Momenti difficili per un ex protagonista di Love Island Italia. Stiamo parlando di Denis Bergamin che ha fatto preoccupare su Instagram i propri followers. L’influencer veneto ha ricordato a tutti di aver subito un delicato intervento al cuore. Ma non solo, infatti Bergamin è rimasto deluso dal comportamento assente di alcuni colleghi, ragazze che interessavano a lui e presunti amici. Denis, attraverso alcune stories di Instagram, ha rivelato che queste persone non si sono fatte più sentire dopo alcuni messaggi solidali.

Quindi dopo l’operazione Bergamin è rimasto solo, senza nessuno con cui parlare. L’ex concorrente del programma ha anche affermato di aver apprezzato maggiormente gli sconosciuti che si sono preoccupati per la sua salute, piuttosto che le persone che definiva amici. Denis quindi ha avuto un importante lezione, ossia che ‘gli amici si vedono nel momento del bisogno‘, un detto si è dimostrato vero soprattutto in questa occasione.

Love Island Italia, chi è Denis Bergamin: il finalista del reality

Dopo la prima edizione di Love Island Italia, condotto da Giulia De Lellis, i fan hanno potuto apprezzare tantissimo Denis Bergamin. In poco tempo il concorrente è entrato nel cuore di tutti. Il lover, entrato nella casa, è stato subito colpito da Monica, con la quale ci sono stati diversi alti e bassi. Alti e bassi dovuto soprattutto all’ingresso nel programma di Lucrezia, ex amica proprio di Denis.

Di Denis Bergamin sappiamo davvero poco. Infatti il ragazzo classe ’97 è nato a Padova. Ogni minuto del suo tempo libero, l’ex concorrente di Love Island lo dedica al basket. Infatti il cestista milita in Serie D con la maglia del Pallacanestro Mestrino. Inoltre alla passione per la pallacanestro si aggiunge anche quello per la moda. Infatti il ragazzo è anche un modello molto richiesto, come si può notare sul suo profilo Instagram.