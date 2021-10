I Bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni: la verità sull’attentato al ristorante

Le anticipazioni della puntata di stasera de I Bastardi di Pizzofalcone 3 fa sapere di un nuovo tassello sulla verità dell’attentato al ristorante

Questa sera lunedì 18 ottobre, a partire dalle 21:25 andrà in onda la quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3. La fiction di grande successo Rai ispirata ai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni sta appassionando una grande fetta del pubblico: la scorsa puntata è stata seguita da 4.568.000 spettatori pari al 21.8% di share. Con la quarta serata dedicata alle vicende che colpiscono il commissariato di Pizzofalcone e la squadra dell’ispettore Lojacono, ci si avvicina man mano alla conclusione di stagione con un ultimo appuntamento in programma.

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3: Sangue

La quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 si apre con l’omicidio di una giovane commessa vittima di una rapita finita male all’interno di una farmacia. Tuttavia, con l’attenta analisi dell’ispettore Lojacono e la sua squadra, quello che sembrava essere un semplice incidente si scoprirà essere stato un attacco mirato. A scendere in campo, in prima persona, sarà il commissario Martini che creerà non pochi disguidi tra i colleghi.

A tenere con il fiato sospeso i telespettatori c’è la vicenda dell’attentato al ristorante di Letizia. Giuseppe Lojacono arriverà a scoprire una nuova verità che man mano farà ricostruire tutti i tasselli della vicenda: I Bastardi sono molto vicini all’autore dell’atto violento.