Gualtieri, le prime parole del nuovo sindaco: “Roma sarà città inclusiva”

“Sarò il sindaco di tutte le romane e i romani, di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare”. Sono le prime parole di Roberto Gualtieri, candidato sindaco del centrosinistra, in abbondante vantaggio al ballottaggio con il 59,8% rispetto a Enrico Michetti, candidato del centrodestra, al 40,2%. “Tutti i municipi saranno motore fondamentale per noi, vogliamo una città dei quartieri. - sottolinea dal palco del suo comitato elettorale - Voglio rivolgermi a tutte le forze sociali, economiche, produttive: è il tempo di realizzare un grande patto per lo sviluppo e occupazione. Chiedo a tutte le forze di questa città, a tutti di partecipare per una grande stagione di rilancio”