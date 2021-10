Nella casa più spiata d’Italia le sorprese non finiscono mai. Due concorrenti lo fanno di nascosto e vengono ripresi dalle telecamere.

Oggi, lunedì 18 ottobre, andrà in onda in prima serata il primo appuntamento settimanale del GF Vip 6. Il programma condotto da Alfonso Signorini, d’altronde come ogni anno, è il più seguito dagli italiani e i protagonisti della sesta edizione stanno regalando tantissime emozioni al pubblico da casa. Sono diversi gli episodi e le trame di gioco che stanno caratterizzando lo show, ma l’ultimo episodio ha mandato in tilt la fitta rete del web.

È ormai risaputo che lo sciopero della fame di Jo Squillo sta proseguendo senza alcun tipo di interruzione. La showgirl aveva annunciato che avrebbe smesso di mangiare per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso di Chico Forti, un tema cui ha dimostrato di essere sensibile da tempo.

GF Vip 6: lo fanno di nascosto ma le telecamere riprendono tutto: delirio sul web!

Dopo due giorni di digiuno Jo Squillo è riuscita a coinvolgere nella sua iniziativa anche altre due gieffine: Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Però il loro sciopero è durato poco. Le due donne si sarebbero nascoste nel magazzino per poter mangiare senza essere viste da Jo Squillo, per evitare di innescare polemiche.

Una defaillance evidenziata dagli spettatori del reality che hanno segnalato la trasgressione attraverso anche post sui social dove in tono scherzoso si evidenziava la serietà con la quale si era intrapresa l’iniziativa.