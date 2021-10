Antonella Clerici, cambio di programma: la novità fa impazzire i fan

Antonella Clerici, cambio di programma: la novità in vista per i prossimi mesi fa impazzire i fan ed è un bel regalo per la conduttrice

La nuova stagione di ‘É sempre mezzogiorno‘ è la sua comfort zone, il programma che riflette le sue idee e il suo modo di intendere la vita oltre che le televisione. Ma per Antonella Clerici l’impegno nella fascia dell’ora di pranzo su Rai 1 non sarà l’unico nella nuova stagione in tv. Presto infatti tornerà ad indossare i panni della conduttrice e non della padrona di casa riaprendo gli studi di ‘The Voice Senior‘.

Un successo clamoroso e inatteso, quello che aveva fatto registrare in talent show in prima serata su Rai 1 lo scorso autunno. Era nato come una scommessa, per rilanciare un format lasciato in soffitta per diverso tempo. E anche grazie ad Antonella, oltre che ai cantanti in gara e alla giuria, i numeri sono stati tutti dalla sua parte.

Ogni puntata del programma infatti aveva superati abbondantemente quota 4 milioni di spettatori, per share vicini e alle volte superiori al 20% in una serata delicata come il venerdì. Lo scontro con il Grande Fratello Vip 6 tornerà presto ma c’è una novità importante che sta già facendo impazzire tutto il pubblico.

Antonella Clerici, cambio di programma: tutte le novità in vista per ‘The Voice Senior’

Come anticipa il portale specializzato Bubinoblog, infatti, inizialmente la Rai aveva pensato a cinque puntate, tra le audizioni, la gara e la finale poco prima di Natale. Invece la novità molto piacevole è che le serate dedicate a ‘The Voice Senior 2021’ saranno invece otto.

Il via con le ‘Blind Auditions’ per selezionare i concorrenti è previsto per venerdì 26 novembre e per altri tre venerdì successivi seguiti da giovedì 23 dicembre. Poi una breve pausa prima di riprendere venerdì 7 gennaio. La semifinale sarà venerdì 14 gennaio e la finale venerdì 21 gennaio. Cambia leggermente anche la giuria: torneranno infatti Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè mente al posto di Al bano e di sua figlia Jasmine arriverà Orietta Berti.