Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi d’Alessio: “Farò tutto il possibile”

Anna Tatangelo è tornata a parlare del suo ex, Gigi d’Alessio e la notizia di un quinto figlio presto in arrivo

Anna Tatangelo è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, questa domenica pomeriggio, in cui è tornata a parlare di Gigi d’Alessio. Da quando la coppia si è lasciata, sono state poche le occasioni riservate a poter parlare di loro.

Questa volta la cantante, ex compagna del cantautore partenopeo ha colto l’occasione per dire qualcosa in più in merito alla sua passata relazione: “Il mio dovere è proteggere Andrea; gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre, io voglio solo la sua serenità. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e a volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.

Anna Tatangelo, l’emozionante confessione sul rapporto col papà

Lungo l’intervista a Verissimo, la compagna di Livio Cori ha avuto modo di affrontare un argomento che le sta particolarmente a cuore: il rapporto col papà. A Silvia Toffanin ha confessato: “Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute, ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene”.

Per finire, la giovane cantante che attualmente ha una relazione molto serena con il cantante partenopeo, ha rivelato che le piacerebbe poter diventare mamma una seconda volta.