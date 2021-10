Squid Game 2, parla l’attore Lee Jung-jae: si farà la seconda stagione?

È il fenomeno del momento, e i fan già stanno chiedendo una seconda stagione. Le parole di Lee Jung-jae su Squid Game 2

In poche settimane, Squid Game ha rotto ogni record ed è diventata la serie TV più vista di sempre. Fenomeno coreano targato Netflix, è già stato visto da milioni di telespettatori in tutto il mondo e continua a far parlare di sé. I fan dello show stanno chiedendo una seconda stagione, soprattutto visto il finale della prima.

Al momento, non ci sono ancora notizie certe a riguardo. L’ideatore ci ha messo 10 anni per dar vita al suo progetto, e non è detto che possa scrivere nuove puntate in tempi celeri. Intanto, sul tema è stato intervistato l’attore protagonista Lee Jung-jae che – ai microfoni di Entertainment Weekly, ha detto la sua sul futuro dello show.

Squid Game 2, Lee Jung-jam: “Ancora non so nulla”

Squid Game 2 si farà? Al momento, non si sa ancora nulla. Parola di Lee Jung-jae, attore protagonista che si è concesso ai microfoni di Entertainment Weekly. “Ancora non so nulla sui risvolti della storia o su come cambieranno i personaggi. O se ne saranno aggiunti altri. Il ruolo di Gi-hun potrebbe rimanere quello principale, oppure marginale. Ma qualsiasi cosa sarà, certo che dirò di sì” ha spiegato l’attore, pronto a lavorare al di fuori della Corea del Sud.

Intanto, sono spuntati i guadagni di Lee Jung-jae per ogni episodio di Squid Game. Secondo quanto riferiscono diversi magazine americani, si parla di circa 220mila euro a puntata. Al termine delle riprese, dunque, il guadagno netto sarebbe di 1,9 milioni di euro.