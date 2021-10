Anticipazioni Beautiful, un nuovo ingresso sconvolgerà Hope e Liam

La soap opera americana non smette mai di stupire il suo affezionato pubblico: ancora un nuovo ingresso sconvolgerà le vite dei personaggi

Bold and Beautiful non chiude i battenti, anzi, si prosegue a vele spiegate con gli oltre 2 milioni e mezzo di spettatori che, in Italia, seguono fedelmente le vicissitudini in quel di Los Angeles. La programmazione prosegue, dunque, come di consueto su B dal lunedì al venerdì dalle 13:45.

Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che si svilupperanno due vicende che stanno tenendo col fiato sospeso i telespettatori: la dipendenza di Steffy ed il matrimonio tra Ridge e Shauna. Inoltre, ci sarà un ingresso inaspettato che metterà a soqquadro la routine di Hope e Liam.

Anticipazioni Beautiful dal 18 al 23 ottobre: cosa succede

Hope e Liam preoccupati per le condizioni di Steffy, invitano Finn a casa: incredibilmente il dottore non si è mai accorto dello stato di dipendenza della sua fidanzata. Quando il dottore si reca a casa di Steffy, quest’ultima commette un gesto estremo: con un coltello minaccia la famiglia perché hanno deciso, momentaneamente, di separarla da Kelly per il bene della bambina.

Nel frattempo, Quinn insisterà affinché Shauna faccia celebrare nuovamente il matrimonio con Ridge: quando quest’ultimo lo confesserà a Brooke lei non la prenderà bene. A celebrare il matrimonio sarà Carter, fresco di nomina, che viene interpellato dai diretti interessati.

Ad aprire nuovi scenari sarà un ingresso inaspettato che metterà a soqquadro la tranquillità di Hope e Liam.