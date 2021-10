Alfonso Signorini, che mazzata per il conduttore: questa non ci voleva

Che mazzata per Alfonso Signorini che porta a casa un’altra sconfitta. Seppure i risultati siano buoni c’è chi riesce a fare di meglio: tutti i dettagli

Che sconfitta per Alfonso Signorini che al timone del Grande Fratello Vip nella serata di ieri, venerdì 15 ottobre, non è riuscito a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti. Seppure questi continuino a mantenersi buoni c’è sempre chi riesce a fare di meglio. Signorini si è dovuto scontrare con Carlo Conti perdendo le sue tracce.

Difatti, il decimo appuntamento con il GF Vip 6 su Canale Cinque ha raggiunto il 15.7% di share con 2.449.000 telespettatori incollati davanti al video. Nonostante i grandi sforzi il reality di Mediaset quest’anno non riesce a prendere il volo com’è stato per la precedente edizione. Staremo a vedere lunedì 18 ottobre in quanti seguiranno Signorini per scoprire le sorti di Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Soleil Sorge finite in nomination.

Ma passiamo adesso a Carlo Conti e al grande risultato portato a casa con la quinta puntata di Tale e Quale Show su Rai Uno. Il conduttore televisivo è riuscito a battere il reality di Mediaset registrando uno share pari al 22.5% con 4.319.000 spettatori sintonizzati. Dunque un altro grande traguardo per Conti che ancora una volta conquista il podio degli ascolti.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Rai, addio ad un programma cult? La clamorosa decisione di Fuortes

Alfonso Signorini battuto da Carlo Conti: tutti gli ascolti Tv del 15 ottobre

Come dicevamo nella serata di ieri, venerdì 15 ottobre, Carlo Conti ha battuto ancora una volta Alfonso Signorini al timone del GF Vip 6. Ma veniamo adesso agli altri canali televisivi ed alle preferenze del pubblico. Su Italia Uno il film Rambo: Last Blood è stato visto da 1.695.000 spettatori con uno share del 7.7%. Su Rete4 Quarto Grado ha interessato 1.014.000 telespettatori pari al 5.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha catturato l’attenzione di 901.000 con il 5.5% di share.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, tronista costretto ad abbandonare il programma: il motivo dell’addio

Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.128.000 spettatori pari al 5% di share. Rai2 ha proposto The Good Doctor interessando 1.025.000 spettatori con il 4.3% di share. A seguire The Resident ha registrato invece 751.000 telespettatori pari al 3.5% di share. Su Rai3 il film Genitori quasi Perfetti ha catturato l’attenzione di 772.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Infine su TV8 la replica di Gomorra – La Serie ha tenuto incollati davanti al video 401.000 telespettatori pari all’1.8% di share.