Uomini e Donne, nuovo colpo di scena tra Gemma e Giorgio: tutti spiazzati!

Colpo di scena a Uomini e Donne, con un episodio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti che ha lasciato tutti a bocca aperta: cos’è successo.

Gemma Galgani continua ad essere una grande protagonista di Uomini e Donne, specialmente dopo la sua ultima intervista al settimanale Vero. Infatti la dama torinese è ricordato soprattutto per la sua travolgente storia d’amore con Giorgio Manetti. Nel corso della sua intervista al settimanale ha parlato proprio dell’imprenditore toscano. Gemma ha dichiarato: “Rivedessi Giorgio, lo saluterei e lo tratterei con cortesia. Nessun rancore da parte mia. Certo il tempo è galantuomo, peccato non possa dire lo stesso di lui“.

Una staffilata pesante quella della Galgani che ha rivelato di non essere mai cambiata, rispetto a quanto possa pensare Giorgio. Infatti la dama torinese ha poi precisato: “Non è certo un dècolletè nuovo a cambiare la mia personalità. La chirurgia estetica? Mi ha dato un nuovo equilibrio tra mente e corpo“. Andiamo quindi a vedere perchè Gemma ha deciso di rifarsi il seno prima della nuova stagione del programma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ammette: “Ho rifatto il seno per sentirmi a mio agio”

Prima dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha deciso di rifars il seno. La showgirl del dating show è stata criticata soprattutto dalla sua acerrima rivale, Tina Cipollari. Infatti Gemma ha dichiarato: “L’ho fatto per sentirmi più sicura e più a mio agio con me stessa. Ho fatto un lungo percorso di analisi su me stessa e oggi ho voglia di migliorarmi anche fuori oltre che dentro“. La Galgani ha poi concluso il discorso puntando il dito contro Tina ed etichettandola come superficiale.

Gemma ha poi chiesto a Tina Cipollari un pò di appoggio. Infatti la corteggiatrice ha rilanciato: “Al contrario dovrebbe, da donna, appoggiare il mio coraggio di mettermi di nuovo in gioco alla mia età”. Infine la Galgani ha invitato la sua acerrima nemica a Torino, concludendo con un pizzico di ironia: “Dovrebbe venire a Torino a visitare il magnifico museo egizio della mia città. Lì sì che vedrebbe le mummie, quelle vere“.