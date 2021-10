Ilary Blasi, adesso è finita davvero: i fan non hanno spiegazioni e alla conduttrice Mediaset adesso servirà un po’ di tempo

Era stato pensato come una delle niove scommesse in casa Mediaset, nonostante un format decisamente poco originale. Ma la scommessa, ora che le luci sono state spente ed è tempo doi bilanci, non è stata vinta. Ilary Blasi, da grande professionista, ha portato al termine la sua conduzione di ‘Star in the Star‘, ha incoronato Syria/Loredana Bertè come vincitrice ma ora è tempo di bilanci.

Quello più chiaro lo dicono i numeri degli ascolti tv fatti registrare nella prima serata di giovedì 14 ottobre. La quinta e anche ultima puntata di Star in the Star ha messo insieme 2.057.000 spettatori, pari al 12.7% di share. Cifre leggermente megliori delle scorse puntate, ma sempre molto basse.

Una finale tutta al femminile, come abbiamo scoperto alla fine. Ha vinto Syria interpretando alla grande Loredana Berté: “Un’esperienza pazzesca, mi sono divertita tantissimo a fare Loredana, la amo da sempre e lei lo sa”. Sul podio con lei anche Lola Ponce che ha vestito i panni di Mina e Alexia che era Michael Jackson mentre sotto la maschera di Lady Gaga si nascondeva Silvia Salemi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Matrimonio tra ex concorrente di Temptation Island e dell’Isola dei Famosi: che sorpresa!

Ilary Blasi, adesso è finita davvero: ecco tutti i risultati della serata

La serata di giovedì 14 ottobre 2021 è stata vinta ancora una volta dalla fiction di Rai: la quarta il puntata di ‘Fino all’Ultimo Battito‘ con Marco Bocci ha coinvolto 3.955.000 spettatori pari al 20%. Su Rai2 invece il ritorno della quarta stagione di ‘The Good Doctor’ è stato seguito da 1.155.000 spettatori pari al 4.9% di share e su Italia 1 i quattro episodi di ‘Chicago Med’ hanno intrattenuto 881.000 spettatori pari al 5.1%. Male ancora su Rai 3 ‘Lui è peggio di me’ con la coppia Panariello-Giallini: 888.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

Ecco gli altri risultati della serata: su Rai 1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno‘ ha messo insieme 4.874.000 spettatori con il 20.5% e su Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ una media di 3.945.000 spettatori con uno share del 16.6%. Inoltre ‘L’Eredità’ ha totalizzato 4.242.000 spettatori per il 23.6% e ‘Caduta Libera’ su Canale 5 3.404.000 spettatori (il 19.5%).