Giulia Salemi e un’altra ex GF Vip insieme in un programma tv: fan senza parole per la straordinaria notizia.

Sono state due concorrenti del Grande Fratello Vip 3 e prossimamente, insieme, saranno anche impegnate nel nuovo programma televisivo in onda su Italia Uno. Parliamo di Benedetta Mazza e Giulia Salemi, questa ultima attualmente al timone del GF Vip Party con Gaia Zorzi.

Sapevamo della tripletta sulla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ma la presenza di Benedetta nel cast del nuovo programma condotto da Nicola Savino è stata svelata nella rubrica ‘Chicche di Gabriele Parpiglia’ a Casa Chi. Le due ex gieffine nella casa più spiata d’Italia sono state molto amiche ma terminato il reality le loro strade si sono divise.

Il motivo? Forse per gli intrecci che si sono formati nelle rispettive vite. Benedetta Mazza ha continuato a mantenere buoni rapporti con l’ex di Giulia, Francesco Monte, anche lui concorrente di quella edizione del GF Vip. La conduttrice italo persiana invece strinse buoni rapporti con Stefano Scala che nella casa ebbe una particolare simpatia, non andata a lieto fine, per Benedetta.

Dopo il GF Vip Giulia Salemi e Benedetta Mazza di nuovo insieme in un nuovo programma televisivo

Per Giulia Salemi questo sarà il terzo impegno lavorativo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 dove ha trovato l’amore: l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli. La modella italo persiana oltre ad essere stata riconfermata al timone di ‘Salotto Salemi’ e ad ottenere un posto accanto a Gaia Zorzi (sorella di Tommaso) al GF Vip Party, sarà nel cast del nuovo programma condotto da Nicola Savino.

Ma solo ieri a Casa Chi è stata svelata anche la presenza di Benedetta Mazza. Con le due ex gieffine su Italia Uno non dovrebbero mancare anche la giornalista Maria Teresa Ruta e l’attrice Paola Caruso. Il nuovo programma condotto da Savino sarà uno show dove prenderanno parte vip e bambini: saranno questi ultimi ad aiutare i primi a superare l’esame di quinta elementare. Non ci resta che attendere l’inizio del nuovo format dove il divertimento sembra assicurato.