Uomini e Donne, momento che emoziona il pubblico: scatta il bacio – VIDEO

Continuano ad emozionare il pubblico di Uomini e Donne due protagonisti di questa stagione. Scatta il primo bacio: ecco le loro sensazioni

Quest’anno il trono classico di Uomini e Donne sta regalando tantissime emozioni al pubblico di Mediaset. Due grandi protagonisti di questa stagione, nella puntata odierna, hanno lasciato senza parole gli appassionati del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Parliamo della bellissima tronista Andrea Nicole Conte e del suo corteggiatore Ciprian Aftin.

I due ragazzi, che stanno approfondendo la propria conoscenza sotto gli occhi elettronici del programma, sono sempre più vicini. Il 29enne è riuscito poco alla volta a conquistare il cuore di Andrea Nicole. A confermarlo l’ultima esterna: la tronista ha richiesto alla produzione di spegnere le telecamere, ed ecco che è scattato il primo bacio. Ad affrontare la quesitone in studio oggi è stata la padrona di casa, Maria De Filippi. Per chi se le fosse perse, scopriamo quali sono state le parole dei diretti interessati.

Uomini e Donne, scatta il primo bacio tra Andrea Nicole e Ciprian: le loro parole in studio

Nel corso dell’ultima esterna Andrea Nicole e Ciprian si sono dati il primo bacio. I due ragazzi che stanno emozionando il pubblico di Uomini e Donne con la loro conoscenza hanno affrontato assieme alla De Filippi il magico momento. A parlare per primo il bel corteggiatore: “E’ stato veramente bello perché è stato sentito. Non me l’aspettavo che avresti chiuso le telecamere e da parte mia ho sentito la passione, anche se..”.

A questo punto Ciprian ha fatto una precisazione: “Anche se, ti devo dire la verità, secondo me ti sei un po’ trattenuta”. Non è stata dello stesso avviso la Conte. A sua discolpa la tronista ha risposto: “Io? Ammazza che coraggio! No, non avrei chiesto di spegnere le telecamere”. Infine Ciprian ha concluso dicendo che “è stato un bacio tanto dolce”. Staremo a vedere come proseguiranno le cose tra i due ragazzi che stanno emozionando il pubblico di Canale Cinque.