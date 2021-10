Attacco in Norvegia, chi è l’aggressore armato di arco e frecce

L'autore ha confessato dopo essere stato arrestato. Non è ancora nota la sua identità e sarebbe noto alla polizia per la sua storia clinica.

Questo video amatoriale pubblicato su Twitter ritrae i momenti concitati dell’attacco a Kongsberg, a ottanta chilometri da Oslo, in Norvegia. Nella prima serata di ieri, mercoledì 13 ottobre, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso cinque persone e ne ha ferite due.

La polizia ha arrestato un sospettato: si tratterebbe di un danese di trentasette anni con una storia clinica, ed avrebbe agito da solo. Avrebbe usato anche altre armi oltre all’arco e alle frecce. I due feriti si trovano in ospedale in terapia intensiva, uno dei due è un poliziotto fuori dal servizio che è stato colpito di spalle. Non si esclude che l’episodio abbia un “background terroristico“, come ha affermato la polizia. Indagini in corso.