Scioglimento Forza Nuova: quale posizione prenderà il Governo

“La questione è all’attenzione nostra e dei magistrati che stanno continuando le indagini per formalizzare le conclusioni“. Sono le parole di Mario Draghi dopo il G20 sull’Afghanistan, in risposta a un cronista sulla posizione che prenderà il Governo in merito allo scioglimento di Forza Nuova.

Pare che il Governo abbia allontanato l’idea di emettere un decreto prima di una sentenza, quindi si aspetterà il lavoro dei giudici. L’obiettivo è stemperare le tensioni ed evitare nuovi incidenti, ma in Parlamento resta aperto il dibattito che vede contrapposti Pd, Movimento Cinque Stelle, Lei e Iv e centrodestra.

La prossima settimana Camera e Senato discuteranno delle violenze di piazza dei giorni scorsi e il 19 ottobre verrà la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese riceverà un’informativa urgente. Intanto sabato, giorno dei ballottaggi, è prevista una manifestazione antifascista e si teme che possa trasformarsi in un nuovo teatro di violenze.

Le reazioni politiche alla mozione sullo scioglimento di Forza Nuova

“La legge Scelba parla chiaramente di movimenti che hanno un nome: fascisti e non sovversivi”, ha detto in aula alla Camera Emanuele Fiano. “La Costituzione repubblicana è molto chiara. Di fronte alla recrudescenza di violenza e intolleranza di matrice neofascista è necessario procedere con fermezza”, dice invece Ettore Licheri (capogruppo M5S).

