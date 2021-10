Uomini e Donne, aveva ragione Giorgio Manetti: che delusione!

La nuova stagione di Uomini e Donne, forse anche a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid, si sta rivelando molto diversa dalle precedenti, anche nelle trame e negli ascolti.

Giorgio Manetti aveva rilasciato un’intervista durante l’avvio della nuova stagione di Uomini e Donne, l’ex fidanzato e cavaliere di Gemma Galgani era stato chiamato in causa per commentare i ritocchini della protagonista di Uomini e Donne. L’intervista era sfociata anche in una piccola critica al programma, che avrebbe perso la sua natura originale.

Giorgio Manetti ha ragione: il Covid e le limitazioni imposte dalla pandemia non permettono più di sviluppare le stesse dinamiche che si creavano prima all’interno dello studio di Canale 5. A farne le spese sono stati soprattutto i protagonisti del Trono Classico, che subiranno una piccola rivoluzione nei prossimi giorni.

Uomini e Donne, ascolti a gonfie vele per Trono Over, male il Trono Classico

Se in questa nuova stagione le dinamiche del Trono Over continuano ad appassionare, nonostante i numerosi litigi in studio, per il Trono Classico, invece, sembra che il pubblico si stia addirittura annoiando. Ad eccezione di Carlol Nicole, attorno alla quale c’era tantissima curiosità, gli altri tronisti non sono stati in grado di appassionare gli spettatori.

Da questo punto di vista, la scelta anticipata di Matteo viene in soccorso a Maria De Filippi, che potrà sostituire un tronista. Le novità non si fermano qui per il Trono Classico: c’è grande attesa per i dettagli sull’uscita di Joele dalla trasmissione e scoprire chi andrà a prendere il suo posto.