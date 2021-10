Ex Miss Italia rivela il terribile dramma: “Mio padre è morto accanto a me”

Una terribile tragedia che ha segnato la vita dell’ex Miss Italia che si lascia andare al drammatico racconto

Eleonora e suo padre Adriano Pedron erano molto legati fin quando un terribile incidente non gli ha stroncato la vita. L’ex Miss Italia ha raccontato di come sono andati i fatti quel giorno in cui lei era presente, infatti, l’uomo la stava accompagnando a fare un provino come velina a Cologno Monzese quando hanno avuto l’incidente che ha portato al coma e poi alla morte Adriano, mentre lei si ruppe il bacino, la spalla sinistra e il trauma cranico che, tutt’oggi, le causa problemi di memoria.

Eleonora ha visto la morte di suo padre con i suoi occhi e afferma: “Non posso provare senso di colpa, doveva andare così. Mio padre era molto orgoglioso di me e so che quel viaggio è stato una cosa bella per lui e, nonostante tutto, anche per me”.

Eleonora Pedron e la perdita della sorella Nives

Un altro evento terribile che ha segnato la vita di Eleonora Pedron è stata la perdita della sorella Nives, a soli 14 anni. Anche lei ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale, ma quella volta alla guida c’era la mamma.

In merito ai due lutti che hanno inevitabilmente cambiato il corso della sua vita, l’ex Miss Italia ha confessato: “Ho accettato, trattenendo le cose dentro. L’ho fatto da quando ero piccola: non avevo chiesto io di crescere così in fretta. Forse provo rabbia a non poter pranzare tutti insieme la domenica. Provo rabbia al pensiero che i miei figli non abbiano potuto conoscere un nonno e una zia così speciali”.