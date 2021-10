Uomini e Donne, fan preoccupati per le condizioni di Ida Platano: le sue parole – VIDEO

Da Uomini e Donne, Ida Platano torna sui social e rassicura i fan in merito alle sue condizioni che hanno fatto preoccupare tanti

Ida Platano non sta passando il miglior momento della sua vita ed è ben evidente. Su Instagram appare sempre allegra e sorridente, ma ci sono momenti ‘no’ come per tutti, anche per le persone che vediamo in TV. La dama di Uomini e Donne non ha ultimato filtri su Instagram per parlare delle sue condizioni attuali.

Nei giorni passati, infatti, la sua assenza sui social si è fatta sentire e le sue condizioni hanno spaventato i fan della dama. Quest’ultima ha ringraziato per il calore delle persone vicine ed ha voluto rassicurare tutti.

Uomini e Donne, Ida Platano ci tiene a rassicurare i fan

Tramite le sue storie su Instagram, Ida Platano ha fatto il suo rientro sui social rassicurando i fan: “Buongiorno belli miei, mi avete scritto in tantissimi. Sono qui, sto bene e mi mancate anche voi. Vi siete preoccupati, ma sto bene. Vi ringrazio sempre”. Queste le parole utilizzate dalla dama per rassicurare i fan che si chiedevano che fine avesse fatto.

Successivamente, Ida Platano elenca tutto ciò che c’è da fare questa giornata, come suo solito: “Mi sono svegliata bene, ho portato Samu a scuola e adesso farò delle cose. Vi auguro una buona giornata ed un buon lavoro”. Come se nulla fosse mai accaduto, la Platano è tornata serenamente a condividere la sua giornata con i suoi follower.