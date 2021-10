Sanremo 2022, Amadeus tenta il colpaccio: nomi pazzeschi in gara

L’edizione 2022 di Sanremo potrebbe essere tra le più spettacolari di sempre. Amadeus prepara un cast di concorrenti pazzesco

Continuano i preparativi in vista del Festival di Sanremo 2022. Amadeus sarà ancora una volta alla conduzione della kermesse, e sta lavorando per mettere in piedi la lista dei big che parteciperanno. Se fino a qualche anno fa la scelta era ristretta, ora non è più così. Tantissimi cantanti stanno sgomitando pur di esserci, e le proposte sono già tantissime.

Ad aver alimentato il fenomeno sono stati senza dubbio i Maneskin, vincitori lo scorso anno e ora band di caratura mondiale. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, intanto, Amadeus ha dovuto scegliere tra 1260 brani. Ecco quali potrebbero essere i partecipanti del prossimo anno.

Sanremo 2022, i possibili concorrenti in gara: che nomi!

Se le indiscrezioni del Messaggero dovessero essere confermate, prepariamoci ad un cast stellare per Sanremo 2022. Si parla innanzitutto di Elisa, pronta a tornare sul palco dell’Ariston a vent’anni dall’ultima volta. Nella toto-lista anche Loredana Berté, Tommaso Paradiso e il giovanissimo Blanco. Per rendere il festival più appetibile anche al pubblico giovane, potrebbero esserci diversi artisti under 25. Tra i nomi in lista, circolano quelli di Ariete, Anna, Alfa, Il Tre e Aka7even.

Ma anche i volti ormai consueti della kermesse come Francesco Renga e Marco Masini. Anche Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera, Simona Molinari, Giorgia e Carmen Consoli ci stanno lavorando. E non poteva mancare la quota indie, con i Zen Circus e Marlene Kuntz. Infine sperano di entrare nella lista dei 24 big anche gli Zero Assoluto, i Kolors, Boomdabash, Federico Rossi, Mannarino, Gli Eugenio in via di Gioia ed Elio.