GF Vip 6, durissimo attacco di Manuel a Lulù: spettatori atterriti – VIDEO

Una relazione tramontata prima che potesse sorgere: quello tra Lulù e Manuel è un vero e proprio rapporto al capolinea del GF Vip 6

lulù: io vorrei vivere serenamente qua dentro

manuel: ok allora inizia a non rompermi i coglioni per queste cose ☠️☠️☠️☠️#gfvip pic.twitter.com/6ojHZbRReE — culturale (@pazzeska6) October 10, 2021

Manuel Bortuzzo e Lulù Salassié sembravano essere la prima coppia del GF Vip 6. In realtà, il loro sembra essere un rapporto tramontato ancor prima di sorgere. Se qualche puntata fa ci si commoveva sulle loro effusioni da piccioncini, adesso il nuotatore non proferisce proprio parole al miele per la Principessa.

LEGGI ANCHE > > > Al Bano alla fine ha detto sì: un corteggiamento durato per 15 anni

NON PERDERTI > > > Pippo Baudo, clamoroso ritorno in prima serata: succederà molto presto

In particolare, nel pomeriggio, Lulù si stava sfogando nuovamente con Manuel spiegandogli di voler vivere serenamente la sua avventura al GF Vip 6, ma la sua risposta è stata alquanto rude: “Allora comincia a non rompermi i co****ni per queste cose”.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, Amadeus tenta il colpaccio: nomi pazzeschi in gara

GF Vip 6, amore al capolinea tra Manuel e Lulù?

Nel corso della conversazione avvenuta oggi pomeriggio tra Lulù e Manuel, il nuotatore ha specificato di non star cercando una fidanzata all’interno del reality show. Cosa volevano dire per lui, allora, quelle effusioni nelle scorse settimane? Qualche fan della trasmissione ha notato un netto cambio di rotta da parte di Manuel da quando, in studio, si è presentata Federica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, ex tronista spiazza tutti: la rivelazione è davvero assurda!

Nonostante gran parte del web sia schierata dalla parte di Bortuzzo, è evidente quanto poco carine siano le parole da lui usate ed i toni in cui le dice, nei confronti di Lulù Salassié. Quest’ultima, invece, secondo l’opinione popolare risulterebbe essere troppo ‘petulante’.