Temptation Island, flirt tra ex concorrente e Michele Morrone: che bomba! A innescare tutto è stata una paparazzata sul settimanale Chi

E’ uno dei sex symbol più ambiti in questo momento in Italia. Michele Morrone, attore e modello, salito alla ribalta per il ruolo da protagonista nel film erotico “365”, è seguitissimo anche sui social dal pubblico femminile. Dal punto di vista sentimentale non era chiara la sua situazione fino a quando una foto pubblicata dal magazine Chi avrebbe evidenziato un rapporto speciale con Giulia Borroni. I due sono stati immortalati in teneri atteggiamenti, lasciando poco spazio ai dubbi. Lei, classe ’95, è una lashmaker (letteralmente crea ciglia) di Novara che lavora anche in un noto locale di Milano come ragazza immagine.

In realtà nessuno dei due interessati ha voluto commentare tali immagini, scatenando però il gossip su Instagram. I fan si sono scatenati e a quanto pare anche qualcun altro è stato toccato da questa storia. Nel presentare il suo servizio nella puntata di ‘Casa Chi’, Azzurra Della Penna ha parlato del gossip tra Michele e Giulia, ma ha svelato soprattutto un’altra bomba.

Temptation Island, flirt tra ex concorrente e Michele Morrone: si tratta di Antonella Fiordelisi

Morrone avrebbe infatti un flirt con un’ex concorrente di Temptation Island. Nella fattispecie, come riportato dall’esperta del settore, si tratterebbe della tentatrice Antonella Fiordelisi. La Della Penna ha raccontato che la ragazza avrebbe mandato uno screenshot della foto pubblicata da Chi a Michele, chiedendo spiegazioni. Lui avrebbe risposto che si tratta solo di un’amica, sminuendo la cosa. Questo lascia però immaginare che con la Fiordelisi ci sia effettivamente qualcosa. La modella e schermitrice è assolutamente irresistibile e anche Morrone sarebbe capitolato tra le sue braccia. Di lei si era parlato anche qualche giorno fa per una foto in compagnia del figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos. Per ora però nessuno sembra aver preso il posto di Francesco Chiofalo, suo storico ex fidanzato.