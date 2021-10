Scene da un Matrimonio anticipazioni: il lutto e le lacrime in puntata

La seconda puntata di Scene da un Matrimonio sta per partire e le anticipazioni parlando di anticipazioni struggenti

Oggi, sabato 9 ottobre a partire dalle 14:10 andrà in onda la seconda puntata del nuovo format di Mediaset, Scene da un Matrimonio. Anna Tatangelo sarà alla sua prima esperienza in TV come conduttrice e non sta più nella pelle nel poter mostrare le sue doti al pubblico affezionato di Canale 5.

La settimana scorsa, il programma che era alla sua prima puntata nello spazio del palinsesto dedicato ad Amici di Maria de Filippi ha raccolto 1.962.000 spettatori con uno share del 15%.

L’attuale fidanzata di Livio Cori non ha mai avuto un matrimonio tutto suo, nonostante la relazione durata più di 15 anni con il cantautore partenopeo Gigi d’Alessio. Adesso, al timone del programma con al centro la tematica delle nozze, vivrà insieme ai protagonisti grandi emozioni.

Scene da un Matrimonio, la storia di Alessia e Michele

La seconda puntata di Scene da un Matrimonio vedrà come protagonisti Alessia e Michele. La sposa è figlia di genitori campani espatriati in Germania, a quattro anni però, una tragedia ha colpito la loro serenità: il papà è morto. Lo sposo, che allora viveva nella stessa città della famiglia della futura moglie, venne a sapere della notizia e da lì ha sognato di essere il principe azzurro di una donna senza papà.

Quando per casualità Alessia e Michele si incontrano, tra loro scoppia l’amore. Quest’amore è stato celebrato nel Duomo di Sarno e con un bellissimo ricevimento a Bacoli, davanti al mare del Golfo di Pozzuoli.