Sanremo, Anna Tatangelo alla conduzione? L’annuncio incredibile

Nuove clamorose indiscrezioni in merito a Sanremo. Ci sarà Anna Tatangelo alla conduzione? L’annuncio incredibile

Un periodo d’oro per Anna Tatangelo. La cantante e conduttrice tornerà oggi in onda con una nuova puntata di Scene da un matrimonio. A sette giorni dal debutto ufficiale, Super Guida TV la ha intervistata proprio per avere le prime impressioni su un programma che sta già avendo un successo inaspettato.

Molti i momenti emozionanti, come la sera prima delle nozze. Ma anche momenti più lenti, che non sono stati esenti da critiche. Per alcuni telespettatori, infatti, si tratterebbe di un format vecchio. Proprio a tal proposito, la Tatangelo ha risposto così: “Non mi sento di replicare nulla. L’importante nella vita è non passare inosservati, è sempre un bene che se ne parli“.

Sanremo, le parole di Anna Tatangelo: “Sogno il Festival”

Dopo aver parlato del suo programma Scena da un matrimonio, nel corso dell’intervista a Super Guida TV Anna Tatangelo si è concentrata anche sul Festival di Sanremo. Il suo nome è spesso saltato fuori come presenza femminile all’interno della kermesse, anche se alla fine non se n’è mai fatto nulla. “Sarebbe una soddisfazione enorme. Non mi è mai arrivata una proposta ufficiale come conduttrice, anche il mio nome gira ormai da qualche anno” le parole della cantante.

Una possibilità che farebbe molto felici anche i suoi fan, impazienti di rivederla sul palco dell’Ariston. E chissà che in futuro non possa esserci anche spazio per un suo ritorno come cantante in gara.