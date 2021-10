Me Contro Te, decisione clamorosa della coppia: fan senza parole – VIDEO

Una notizia a sorpresa quella appena annunciata dai Me Contro Te, la coppia più famosa di YouTube Italia. Fan senza parole

Si chiamano Luì e Sofì, in arte sono i Me Contro Te. La coppia di YouTube di Partinico è tra le più amate e seguite del panorama italiano, soprattutto dal pubblico giovane. Nel corso degli anni, i loro contenuti sono diventati talmente virali da far nascere un vero e proprio brand. Figurine, zaini, astucci, libri, canzoni e persino due film al cinema.

Un vero e proprio sogno quello che sta vivendo la coppia, che nel frattempo non trascura la vita privata. Proprio in tal senso, l’ultimo video pubblicato sul loro canale ha fatto sognare ancora una volta i fan. Dopo ben 9 anni di fidanzamento, Luì ha chiesto a Sofì di sposarsi.

I Me Contro Te si sposano: il video della proposta

Una notizia che ha mandato al settimo cielo i milioni di fan della coppia: i Me Contro Te si sposano! In una splendida cornice sul lago di Como, Luigi Calagna si è inginocchiato di fronte a Sofia Scalia donandole l’anello. “Luì ha fatto la vera proposta di matrimonio a Sofì, regalandole l’anello e chiedendole di sposarla! Un video magico e super romantico al lago di Como con sottofondo Principessa, la versione italiana della nostra canzone Princesa!” è quanto si legge nella descrizione del video.

Un contenuto decisamente diverso ma graditissimo dai fan della coppia siciliana, che ora si appresta a compiere un nuovo grande passo. La notizia arriva ad un mese dall’annuncio del loro terzo film presto al cinema “Me contro Te Il Film – Persi nel tempo“.