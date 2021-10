Uomini e Donne, Maria De Filippi lo ha smascherato: va via subito!

Maria De Filippi non si lascia ingannare e ad Uomini e Donne non c’è spazio per persone che vogliono prenderla in giro: cos’è successo

Quello scatto postato su Instagram fa parte di una puntata mandata già in onda su Canale 5, ma che ha predetto l’addio di Joele Milan a Uomini e Donne. Durante il ballo con le corteggiatrici, rigorosamente in mascherina, il tronista era ben sicuro di avere il labiale coperto, non sapendo però che il microfono era ben attivo.

Quello che ha chiesto Joele alla corteggiatrice Ilaria non è ammesso dalla redazione del dating show. Infatti, il ragazzo ha detto di accettare la richiesta del suo migliore amico su Instagram per poter parlare anche al di fuori del programma. Ma quando andrà in onda tutto questo?

Uomini e Donne, quando è prevista la messa in onda?

Quando la redazione ha scoperto del gesto fatto da Joele, non ci ha pensato due secondi a buttarlo fuori dal programma con il solito garbo e signorilità che distingue Maria de Filippi. Tuttavia, la notizia su quanto accaduto trapela già da un bel po’: quando andrà in onda?

Stando alla programmazione Mediaset e visto che lunedì Uomini e Donne non sarà in onda per lasciare spazio alla puntata di Amici 21, la messa in onda dell’uscita di scena di Joele è prevista tra giovedì e venerdì prossimo.