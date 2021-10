GF Vip 6, accuse pesantissime a Rosalinda Cannavò: tutti spiazzati!

All’interno della casa più spiata d’Italia si è parlato dell’ex concorrente del GF Vip Rosalinda Cannavò.

Il GF Vip 6 non ha nulla da invidiare alle telenovelas colombiane o a quelle turche, quest’ultime un po’ più di tendenza rispetto alle prime. L’ultimo episodio vede come protagonista Jessica Selassié. La principessa mentre parlava con Ainett, Francesca, Clarissa e Raffaella si è lasciata andare in una critica nei confronti Rosalinda Cannavò, ex concorrente e attualmente fidanzata con Andrea Zenga.

GF Vip 6, “Rosalinda Cannavò è falsa”. Accuse pesanti nella casa

La principessa Jessica Selassié ha confessato che per lei l’attrice delle fiction Ares sarebbe una falsa. Secondo il suo punto di vista Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, durante la sua permanenza nella casa del GF Vip 5 ha sempre recitato: “Mi piacevano quasi tutti, tranne alcuni. Ad esempio una che non mi è piaciuta per niente è Rosalinda Cannavò, no per nulla. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro“. Se Clarissa è sembrata d’accordo con sua sorella maggiore, Francesca Cipriani ha risposto: “No, perché dici così? A me piaceva tanto lei“.

La critica di Jessica Selassié nei confronti dell’amica del cuore di Dayane Mello è stata alquanto ingenua. Forse la principessa non è al corrente di chi è la nuova conduttrice di Casa Chi, che intervista tutti gli ex gieffini appena escono dal gioco. Rosalinda Cannavò sicuramente si legherà al dito quanto detto alle sue spalle.