FIFA, è tutto pronto per la rivoluzione: cambia il nome del gioco?

Una notizia che avrebbe il sapore di rivoluzione. FIFA potrebbe presto cambiare nome, come successo con PES

Uscito solamente da qualche giorno, FIFA 22 sta già registrando numeri da record. Il noto videogame targato EA Sports è da anni un punto di riferimento per il settore, con milioni di giocatori in tutto il mondo che hanno fatto la corsa per accaparrarsi già dal Day One una copia del gioco.

Dal lancio, già 9,1 milioni di giocatori si sono uniti al videogame, 7,6 milioni di squadre sono state create su FUT e 460 milioni di partite giocate. Questi i dati riportati dalla EA. C’è però anche una notizia abbastanza sconvolgente, che potrebbe andare a stravolgere le sorti dell’intero franchise. Per via di alcuni diritti, presto FIFA potrebbe cambiare nome.

FIFA pronto a cambiare nome: diritti in scadenza

Presto FIFA potrebbe cambiare nome. “Guardando più in là, stiamo portando avanti l’idea di rinominare i nostri giochi di calcio EA SPORTS. Questo vuol dire che stiamo rivedendo il nostro accordo relativo ai diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership ufficiali e licenze nel mondo del calcio. Il futuro è grande e luminoso, non vediamo l’ora di crearne il futuro insieme a voi” ha ammesso un portavoce di EA Sports.

Un discorso già intrapreso da PES che, proprio a partire da quest’anno, ha deciso di cambiare nome e presentarsi esclusivamente come eFootball. Al momento, comunque, per il titolo di EA Sports si tratta di semplici ipotesi e non ci sono possibili nomi nuovi per il futuro.