Royal Family, indiscrezione pazzesca sul principe Harry: nessuno lo sapeva!

Royal Family, l’indiscrezione sul principe Harry: nessuno lo sapeva! Una decisione del duca del Sussex ha colto tutti di sorpresa

La separazione del principe Harry da Buckingham Palace affonda le radici molto più a fondo di quanto la gente possa pensare. L’allontanamento del duca del Sussex e di Meghan Markle da Palazzo è stato annunciato ufficialmente a gennaio del 2020. Solo due mesi dopo sono arrivate le dichiarazioni scottanti nel salotto di Oprah Winfrey e la spaccatura definitiva con il Castello di Windsor.

Alcuni esperti reali hanno però insinuato che le mire di partenza del principe Harry, con conseguente abbandono delle cariche istituzionali, fossero antecedenti allo scorso anno. Il caporedattore della rivista Majesty, Ingrid Seward, ha dichiarato: “Penso che, leggendo l’intera situazione, Harry voleva uscire dalla famiglia reale molto tempo fa, semplicemente non sapeva come farlo. Quando era nell’esercito, ricordo che anni fa disse ‘Vorrei solo non essere un principe’. Questa vita di incredibile privilegio che nessuno di noi proverà mai, evidentemente lo sottoponeva ad una pressione e una responsabilità al di sopra delle sue possibilità”.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, indiscrezione su Meghan Markle: “Ha questo problema”

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la mossa a sorpresa di Carlo: Harry e Meghan nei guai

Royal Family, l’indiscrezione sul principe Harry: voleva lasciare Buckingham Palace da anni

A maggio, Harry ha rivelato in un podcast che sapeva di voler lasciare la famiglia reale quando aveva 20 anni, dicendo che la morte della madre, la principessa Diana, ha influenzato i suoi sentimenti e i suoi pensieri a riguardo.

Nel podcast, ha ribadito che la storia si sarebbe ripetuta, riferendosi all’impatto che il controllo della stampa ha avuto su Lady D. Proprio per evitare di essere schiacciato dai tabloid Harry ha maturato l’idea di cambiare stile di vita.

Al momento con le sponsorizzazioni di Spotify e Netflix le cose, dal punto di vista economico, sembrano andare nel migliore dei modi. Nella villa di Montecito i duchi del Sussex stanno crescendo i loro due figli, Archie e Lilibet, concentrandosi molto più sulla famiglia che sulla carriera. L’opinione pubblica inglese non è dalla loro parte ma a quanto pare non sembra importargliene più di tanto. Alla fine le cose sono andate come deciso molto tempo fa.