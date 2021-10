Netflix, una delle funzioni più richieste di sempre è finalmente disponibile

Ancora aggiornamenti su Netflix. Sta per essere rilasciata una delle funzioni più richieste di sempre anche su Android

Negli ultimi tempi, il team di Netflix si sta impegnando per offrire ai propri utenti un servizio sempre più aggiornato e al passo coi tempi. Ovviamente non mancano le novità a livello di film e serie TV, vero fiore all’occhiello della piattaforma. Ma anche funzionalità interne e legate all’app e al sito web.

Proprio a tal proposito, nelle ultime ore si sta iniziando a parlare di una feature che, dopo una lunga attesa, arriva anche su Android. Stiamo parlando di “Riproduci qualcosa”, pensata proprio per i più indecisi che non sanno mai cosa guardare. Cliccando sul tasto, partirà la riproduzione automatica di un film o una serie TV presente in catalogo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, torna una delle feature più odiate (dopo due anni): utenti infuriati

Netflix, come funziona Riproduci Qualcosa: è anche su Android

Lo scorso aprile, Netflix ha rilasciato ufficialmente la nuova funzione Riproduci Qualcosa per la sua piattaforma. Una fantastica feature, che sta dando una grossa mano ai più indecisi. Si sono lamentati parecchio gli utenti Android però, che hanno dovuto attendere tantissimo prima di poterne giovare. A partire da oggi, l’azienda di Reed Hastings ha rilasciato l’update a lungo atteso.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp e la paura di un nuovo down: perchè può ripetersi

Il suo funzionamento è in realtà molto semplice. Spunterà un’icona che dà l’idea di contenuti in riproduzione shuffle. Cliccandoci sopra, sarà la stessa applicazione a far partire un film o una serie TV a caso. C’è poi la possibilità di andare avanti oppure di fermarsi a guardare, salvando anche in lista il tutto per poi continuarlo in un secondo momento.