Fortnite, un personaggio amatissimo diventa skin: fan in delirio

Una fantastica notizia per tutti i fan di Fortnite. Uno dei personaggi più amati potrebbe presto diventare una skin

Ancora tantissime novità quelle in arrivo su Fortnite. Il battle royale di Epic Games ha rilasciato la Stagione 8 da ormai qualche settimana, ma i fan sanno bene che la software house è solita stupire tutti a suon di eventi e partnership esclusive. Già ai tempi della Stagione 7, si iniziava a vociferare di nuovi personaggi in arrivo nei mesi a venire.

Ora è tempo delle prime conferme, anche perché il tempo passa. Uno dei primissimi leak in merito parlava dell’arrivo sull’isola di gioco di uno dei personaggi anime più amati di sempre. Un leak ha confermato il tutto, e potrebbe essere solo questione di tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, l’annuncio sconvolge gli utenti: mazzata pesantissima!

Fortnite, arriva la skin di Goku? Lo rivela un leak

Qualche settimana fa, si parlava dell’arrivo di Naruto come nuova skin di Fortnite. Addirittura come personaggio facente parte del Pass Battaglia della Stagione 8. In realtà, non si è ancora fatto vedere ma potrebbe essere questione di settimane. Un leak che gira in rete, intanto, parla di un altro amatissimo personaggio anime che potrebbe presto entrare a far parte del battle royale: stiamo parlando di Goku, il protagonista di Dragon Ball.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Netflix, una delle funzioni più richieste di sempre è finalmente disponibile

Mancano ovviamente le conferme ufficiali da parte di Epic Games, come al solito quando si parla di leak. I fan sono già al settimo cielo, e non aspettano altro che sapere se l’indiscrezione verrà confermata o meno. Ci saranno sicuramente novità già nelle prossime settimane.