Adriana Volpe, confessione choc sull’ex marito: “Ho paura”. La nota conduttrice ne ha parlato in una recente intervista

La sua vita professionale è girata nell’ultimo anno e mezzo intorno al Grande Fratello Vip. Adriana Volpe ha prima partecipato alla quinta edizione del reality di Cinecittà e ora ne è opinionista ufficiale in studio. Nel corso di questi mesi ha anche avuto una parentesi su Tv8, dove ha condotto ‘Ogni Mattina‘, assieme a Alessio Viola. La serenità professionale ormai raggiunta non fa il paio però con quella privata. La sua vita sentimentale è stata profondamente sconvolta dalla fine della storia d’amore con l’ex marito Roberto Parli. La stessa showgirl ne ha parlato in una recente intervista al magazine Oggi.

“Purtroppo ultimamente la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene. Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più“. Parole pesanti da parte della Volpe, che con Parli condivide la figlia Gisele, nata dieci anni fa.

Adriana Volpe, confessione choc sull’ex marito: “Ha avuto delle condotte gravi”

Entrando nello specifico dei problemi di coppia, Adriana approfondisce: “Ha avuto delle condotte gravi, ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio”. Il tutto fatto per difendere la piccola Gisele.

“E’ fondamentale tutelarla da una sovraesposizione mediatica. Bisogna usare discrezione e molta attenzione. Seguo il mio istinto materno, navigo a vista e cerco di arginare e proteggere la mia piccola“.

Poi un passaggio fondamentale sul marito: “L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Purtroppo non sta guardando al futuro come me ed è in grossa difficoltà. Provo rammarico per come sono andate le cose, ho paura, sono delusa. Forse la sensazione dominante è proprio la paura”.