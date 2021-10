Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice fa un’ammissione sulla gravidanza

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo le voci di crisi con il suo compagno, ha voluto fare chiarezza riguardo come siano andate veramente le cose. Inoltre, ha rivelato anche come sta procedendo la sua gravidanza.

Il pubblico di Uomini e Donne aveva conosciuto Valentina Pivati per la sua storia nata all’interno del programma Mediaset con Mariano Catanzaro. Le motivazioni dell’addio fra i due, annunciate con una diretta Instagram, rimangono ad oggi un mistero. Nel frattempo, però, lei avrebbe trovato finalmente in grande amore.

Da circa due anni Valentina fa coppia fissa con Andrea Concato, ed agli inizi di ottobre ha completato l’ottavo mese di gravidanza. L’ex corteggiatrice si è aperta più volte con le sue fan per condividere i momenti belli e brutti della gravidanza, oltre ai cambiamenti nei rapporti con il suo partner.

Uomini e Donne, l’ammissione di Valentina Pivati: i litigi ci sono stati, attenti agli ormoni!

Valentina Pivati ha ammesso che durante la gravidanza si possono creare delle brutte dinamiche con il compagno. Questo può succedere anche a causa degli ormoni e di tutti i cambiamenti che si verificano nel corpo di una donna. Per quanto riguarda la gelosia, però, l’ex corteggiatrice racconta di essere maturata: oggi la gestisce molto bene.

Valentina ha inoltre raccontato che durante la sua gravidanza le è capitato spesso di sentire delle fitte intercostali, che non le permettono neanche di riuscire a prendere sonno. Nonostante questo, la Pivati non vede l’ora di poter abbracciare la sua Alicia e rivela di non aver ancora preparato il borsone per l’ospedale.

Ecco la stanza allestita per la figlia di Valentina Pivati e Andrea Concato: