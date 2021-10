Melissa Satta attaccata da una famosa collega: “A Sky solo perché è bella”

A SKY Melissa Satta ha trovato il suo posto, ma una collega senza peli sulla lingua non le manda a dire alla showgirl

Melissa Satta è il nuovo volto di Sky Calcio Club e tra i suoi nuovi colleghi si trova molto a suo agio. Ormai dall’inizio del campionato è una presenza fissa al fianco di Fabio Caressa, ma Paola Ferrari ha una sua convinzione e l’ha ammesso senza peli sulla lingua.

Anche Paola Ferrari, fin qui, si è occupata di sport seguendo l’Italia fino alla vittoria degli Europei. Proprio la giornalista ha affermato: “La funzione di Melissa è solo quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche. Anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca: una scena vecchia, superata, avvilente. È ‘erbaccia’ televisiva che purtroppo fatichiamo a estirpare”.

Melissa Satta, la risposta a Paola Ferrari

Paola Ferrari non è nuova alle critiche sulle colleghe, in passato non ha dispensato da frecciatine anche al volto DAZN, Diletta Leotta. Melissa Satta, tuttavia, non ha aspettato a rispondere: “Non sono una giornalista e non mi permetterei mai di definirmi giornalista, perché, appunto, non lo sono. In Sky ci sono donne che fanno le giornaliste in maniera pazzesca, sono bravissime”.

La moglie di Alessandro Matri ha anche spiegato il motivo per cui, da quest’anno, si trova nei salottini di SKY: “Sono stata chiamata da Fabio Caressa al Club per fare spettacolo, perché si voleva dare una chiave un po’ diversa al programma e ho cercato di portare quello che sono io”.