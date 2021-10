GF Vip 6, lo sfogo di Lulù Selassié dopo la puntata: incredibile rivelazione

Puntate difficili per le sorelle Selassié. Al GF Vip 6 Lulù ha un nuovo crollo e si confida con Giucas Casella: rivelazione che lascia tutti senza parole

Nuovo crollo per una delle sorelle Selassié dopo l’ultima puntata del GF Vip 6 andata in onda nella serata di ieri, lunedì 4 ottobre. Le tre principesse ultimamente sono state al centro dell’attenzione per molteplici motivi. Clarissa, Jessica e Lulù interpellate da Alfonso Signorini hanno dovuto chiarire alcuni punti interrogativi sul proprio passato.

Le tre sorelle sono state accusate di non avere una vera discendenza dalla stirpe reale dei Selessié. Inoltre il padre, che attualmente si trova in carcere, risultava essere il giardiniere del loro palazzo. Infine, dopo l’accesissima discussione avvenuta la scorsa settimana con Soleil Sorge per una frase ritenuta offensiva dalle principesse e da altri concorrenti del GF Vip, Signorini ieri è tornato sulla quesitone.

Il padrone di casa ha richiamato per l’ennesima volta soprattutto Clarissa e Lulù le quali hanno avuto una reazione spropositata nei confronti di Soleil. Ma ecco che a fine puntata, Lucrezia ha avuto un nuovo crollo. La gieffina si è confidata con Giucas Casella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, amatissima coppia al capolinea: “Lo vedo titubante”

Lulù Selassié crolla di nuovo al GF Vip 6: la confessione a Giucas Casella

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié ha avuto un nuovo crollo. Come riportato da Biccy.it la principessa sfogandosi con Giucas Casella ha dichiarato: “Ci sono cose che tu ancora non sai. Soprattutto una cosa che non sa quasi nessuno”. La più sensibile delle tre sorelle ha raccontato di essere stata perseguitata da uno stalker.

“Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Se non lo racconto in giro è perché si tratta di una cosa molto forte e non voglio passare per una che fa la vittima”, ha spiegato Lulù. La storia risalirebbe a 10 anni fa e nonostante ne sia passato di tempo la principessa non è riuscita a superare quel brutto ricordo. “Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ci penso sempre, sempre.. Non riesco a superare questa cosa, ho gli incubi“, ha confessato Lucrezia.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE>>> GF Vip 6, Lulù Selassié di nuovo in crisi nella casa: cos’è successo

“Le persone non sanno e giudicano. Devo scrivere un libro per zittire tutti. Dallo studio tutti difendono Soleil perché ha i followers. Sono stanca, basta!“, ha esclamato la Selassié. Come evidenziato dalla principessa, le tre sorelle nel corso degli anni hanno dovuto fare i conti con il giudizio negativo delle persone, ma è arrivato il momento di mettere un punto. Lucrezia ha voluto raccontare il suo dramma per far comprendere al pubblico da casa il motivo delle sue fragilità.