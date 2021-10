GF Vip 6 anticipazioni, questa sera nuove scintille nella casa: trepida attesa

Nuove scintille tra i concorrenti del GF Vip 6. Questa sera, nel corso del settimo appuntamento, non mancheranno colpi di scena

Grande attesa per il settimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini si collegherà con i concorrenti di questa nuova edizione del reality di Mediaset e ce ne saranno delle belle per tutti. Come la scorsa settimana, questa sera sono previste accesissime discussioni che ancora una volta potrebbero vedere al centro della scena Lulù Selassié.

Dopo la polemica avvenuta con Soleil Sorge, per una parola che non è piaciuta a gran parte dei vips, questa volta la principessa anche se indirettamente ha avuto un piccolo disguido con Sophie Codegoni. Tutto è nato nel corso dei festeggiamenti per il compleanno di Carmen Russo. L’influencer avrebbe fatto una confessione ad alcuni concorrenti, tra cui Raffaella Fico, estromettendo la più sensibile delle Selassié.

Questa sera il padrone di casa, Alfonso Signorini, cercherà sicuramente di fare chiarezza con i vips coinvolti. Ma non è tutto, Lulù potrebbe trovarsi al centro dell’attenzione con l’arrivo di una persona nella casa: di chi si tratta e a chi farà visita? Tenetevi forte.

GF Vip 6, colpo di scena nel corso della settima puntata: arriva l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

Come svelato da Federica Panicucci a Mattino Cinque, questa sera nella casa più spiata dagli italiani è previsto l’arrivo di Federica, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Ancora non è chiaro il motivo per il quale la ragazza ha deciso di fare visita al suo ex. Di sicuro però, qualsiasi sia l’intenzione, non sarà un piacere per Lulù.

Difatti, come ormai è noto la principessa è gelosissima di Manuel tanto da farlo sentire in trappola. Infine, nel corso della settima puntata del GF Vip 6 ci sarà il verdetto del televoto, ma come ogni lunedì, nessun concorrente finito in nomination dovrà abbandonare la casa. Il pubblico è stato chiamato da Alfonso Signorini a votare il preferito tra i 4 nominati venerdì scorso. Sarà compito di quest’ultimo stabilire chi tra i restanti tre deve dovrà rimanere in nomination.