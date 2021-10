Enrico Papi impietrito, questa volta lo scherzo l’hanno fatto a lui: i dati parlano chiaro, la concorrenza ha cambiato strategia

Il ‘giustiziere’ di Alessandro Cattelan, televisivamente parlando, questa volta è stato giustiziati. Perché Rai 1 dopo le due serate di domenica dedicate a ‘Da Grande’ ha deciso di sfidare ‘Scherzi a parte‘ ed Enrico Papi con una delle sue fiction di punta. E ora che abbiamo i risultati degli ascolti tv possiamo vedere chi ha vinto.

In prima serata il terzo episodi de ‘I Bastardi di Pizzofalcone 3’ ha messo insieme 3.994.000 spettatori pari al 19.13% di share. Invece su Canale 5 la quarta puntata di ‘Scherzi a Parte’ ha centrato un ascolto medio pari a 2.914.000 spettatori pari con il 14.43%.

Vittoria su tutta la linea per la Rai, come dimostrano anche gli ascolti dei due programmi che hanno dato il lancio alla serata. Su Rai1 infatti ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ con Amadeus ha totalizzato 4.578.000 spettatori con il 19.82%. Su Canale 5 invece ‘Paperissima Sprint’ ha ottenuto 2.921.000 spettatori per il 12.71%.

Enrico Papi impietrito, ma come è andato il debutto della coppia Ventura-Perego su Rai 2? Ecco la risposta

Ma la giornata del 3 ottobre era attesa anche per un debutto e un ritorno, tutti sulla Rai. Il debutto era quello dell’inedita coppia formata da Paola Perego e Simona Ventura con la prima puntata di Citofonare Rai 2. Gli ascolti sono pari a 419.000 spettatori con il 3.95%. Nella stessa lascia, la Santa Messa su Rai 1 ha totalizzato 1.710.000 spettatori, l’Angelus 2.259.000 spettatori (21.21%), Linea Verde 2.983.000 spettatori (21.89%) e Melaverde 1.857.000 con il 15.65%.

Meglio invece su Rai3 il ritorno di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio con i suoi ospoiti, estemporan4ei e fissi ha messo insieme 2.277.000 spettatori (9.81%) newlla prima parte e 1.479.000 spettatori (7.64%) nella seconda parte.