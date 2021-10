Uomini e Donne, Ida Platano fa una confessione su Gemma: il retroscena con Tina

Un’intervista tutta al femminile del Trono Over quella di Ida Platano che parla del suo percorso ad Uomini e Donne con Gemma

Ida Platano non ha mai nascosto l’amicizia che la lega a Gemma Galgani. Le due si sono conosciute durante il Trono Over di Uomini e Donne ed il loro rapporto va avanti da allora: si potrebbe dire che la dama è una delle poche amiche della Galgani, spesso e volentieri subissata di critiche dall’opinionista Tina Cipollari.

Proprio in merito all’opinionista, Ida Platano ha confessato di non star male per i commenti -spesso e volentieri pungenti- che fa, ma che spera “possa vedere una Ida più forte” perché ha conosciuto il suo lato “di una donna persa, insicura, che si leccava le ferite e cercava di risalire”.

Uomini e Donne, Ida Platano svela un retroscena su Tina e Gemma

Ida Platano ha svelato di essere anche un po’ satura dei teatrini tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, in particolare ha raccontato a Oggi che una delle volte che l’opinuonista ha alzato nuovamente la voce contro la sua amica Galgani ha pensato di abbandonare lo studio. L’idea è rientrata pressoché immediatamente per non aizzare polveroni.

Tuttavia, la Platano ha voluto specificare un dettaglio importante: “La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno”.