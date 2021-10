Netflix, aumenta il costo dell’abbonamento: utenti su tutte le furie

Pessime notizie per tutti gli utenti di Netflix. La piattaforma ha appena annunciato aumenti al costo dell’abbonamento

Come un fulmine a ciel sereno, già a partire da oggi sabato 2 ottobre aumentano i prezzi di Netflix. Una notizia arrivata a sorpresa e senza alcun preavviso, che ha fatto andare gli utenti su tutte le furie. Nello specifico, le modifiche andranno a riguardare i piani Standard e Premium.

Non cambia nulla invece per quello Base, rimasto invariato sin dal lancio del servizio in Italia. Come annunciato dal gigante di Reed Hastings, la modifica entra in vigore sin da subito per i nuovi clienti. Per chi ha già un abbonamento attivo, invece, la notifica verrà inviata a partire dal 9 del mese corrente.

Netflix, ecco tutti i nuovi prezzi degli abbonamenti

Se avete intenzione di abbonarvi a Netflix, sappiate che da oggi sabato 2 ottobre i prezzi sono in aumento. L’abbonamento Standard passa da 11,99 a 12,99 euro al mese, mentre quello Premium sale da 15,99 a 17,99 euro al mese. Rimane invariato invece il piano Base, disponibile a 7,99 euro mensili. Per la maggior parte degli utenti, dunque, si tratta di una spesa annua incrementata di ben 24 euro.

Non sono arrivate né voci di corridoio né anticipazioni sulla modifica. Proprio per questo motivo, la notizia non è stata presa benissimo dagli abbonati. La piattaforma ha giustificato il rincaro con la volontà di voler migliorare il servizio, sia a livello di nuove funzionalità che di show e film esclusivi. Vedremo cos’ha in serbo Netflix per i prossimi mesi.