Beautiful, lutto improvviso: è morto un attore della famosissima soap opera

Lutto improvviso per la soap opera Beautiful, con uno degli attori più amati che si è spento a 72 anni: l’annuncio dell’Università del Nevada.

Beautiful dice addio a Michael Tylo. Il veterano della soap opera è morto all’età di 72 anni, con l’annuncio che è arrivato dall’Università del Nevada dove lavorava come professore di cinema dal 2003. L’attore era noto per aver recitato in soap opere come Sentieri e per essere sposato con Hunter Tylo, attrice che interpretava Tylor nella nota serie televisiva.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Che tempo che fa: Fedez contro la Rai alla prima di Fabio Fazio

Nel comunicato si legge: “Michael Tylo era un essere umano bello e premuroso, era molto speciale. Era un amico, collega, insegnante e artista esemplare. Ha avuto una carriera così distinta e ricca, ma era umile riguardo ai suoi successi“. Il comunicato si conclude: “Ci mancherà molto, ma sentiamo profonda gratitudine per tutto ciò che ha regalato al College of Fine Arts, all’UNLV e al mondo“.

#RipMichaelTylo 🌹

‘Guiding Light' and 'Young and the Restless' actor Michael Tylo dies at 72. More about his career online. pic.twitter.com/eWoXu7DAxF — Sanford&Son/TheJeffersons Fan Page (@SonAndPop) October 1, 2021

Beautiful, addio a Michael Tylo: chi era l’attore scomparso a 72 anni

Michael Tylo non era solamente un docente di cinema all’Università di Las Vegas Nevada. Infatti l’attore era conosciuto per aver recitato per diversi anni all’interno della soap opera ‘Beautiful’. Nel corso della sua carriera, Michael è riuscito a partecipare anche ad altre soap opera come ‘Sentieri‘ e ‘Another World‘. Tylo ha partecipato anche a serie tv importanti come La valle dei pini, La signora in giallo, Lonesome Dove: The Series e General Hospital.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Gossip Girl, tutto pronto per il ritorno: dove vederlo, trama e quando esce

L’attore abbandonò il mondo della registrazione nel 2003, accettando l’offerta dell’Università del Nevada che lo ha assunto come visiting professor in cinema e teatro. Michael è stato sposato con Hunter Tylo. I due nel 2007 vissero un grave lutto con la tragica morte per annegamento del figlio Michael Tylo Jr. Con il suo decesso, l’attore lascia la moglie Rachelle Tylo e le figlie Katya e Izabella.