Uomini e Donne, Ursula fa chiarezza su Sossio: nessuno lo immaginava – VIDEO

Ursula e Sossio, ex partecipanti di Uomini e Donne, hanno fatto molto discutere: adesso la dama fa chiarezza

Poche ore fa, Ursula Bennardo è tornata a parlare del suo rapporto con Sossio Aruta. Il loro rapporto è arrivato sulla bocca di tutti per l’ambiguità di quanto accaduto. I due, infatti, avevano annunciato una dirittura d’arrivo che, in realtà, non è mai stata tale. Qualcuno parla di una semplice pausa, altri di voglia di visibilità.

La coppia di Uomini e Donne sembrerebbe essersi rivista ed è possibile che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma. A far chiarezza su quanto accaduto nelle scorse settimane è la dama protagonista della storia.

Uomini e Donne, Ursula afferma: “Sono ancora titubante”

Questa mattina, Ursula Bennardo ha risposto implicitamente ad alcuni followers che continuano a chiederle del suo rapporto con Sossio Aruta. Pertanto, l’ex dama di Uomini e Donne ha cominciato così la mattinata: “Buongiorno a tutti, spero tutto bene. Bianca all’asilo. Io adesso devo fare qualcosa di importante a casa. Poi sto aspettando anche dei pacchi che vi farò vedere ovviamente”.

La premessa ha dato vita, poi, a quello che i fan vogliono sapere: “Ancora non so darvi delle risposte tra tutte le domande che mi fate, perché non so neanche io come si sistemerà questa situazione. Non è facile per me neanche parlarne. Sono ancora molto molto titubante. Vi prometto che vi farò sapere”.