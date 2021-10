Stefania Orlando si sfoga: “È la giornata della morte”. Cos’è successo – VIDEO

Stefania Orlando da sola nei camerini di Tale e Quale Show parla della giornata folle che ha vissuto per le registrazioni

Stefania Orlando è una delle protagoniste di Tale e Quale Show di cui vedremo la prossima puntata questa sera su Rai Uno dalle 21.25 subito dopo I Soliti Ignoti. Come di consueto, il giovedì è il giorno delle prove generali e l’ex gieffina si è recata presso gli studi in auto ascoltando Anna Pettinelli. Successivamente, ha voluto mostrare il dietro le quinte dello show ed infine si è ripresa in camerino.

“Oggi è la giornata della morte, è giovedì ci sono le prove generali, tante altre cose… una giornata molto molto piena”, ha raccontato la Orlando, evidentemente esausta del lavoro svolto.

Stefania Orlando, l’avventura a Tale e Quale Show

Stefania Orlando fa parte del cast dell’iconico programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. L’ex gieffina ha raccontato con entusiasmo il suo approdo al talent show della Rai e l’ha confessato al settimanale Voi: “Mi impegno sempre per dare il massimo alzando, di volta in volta, l’asticella delle mie aspettative. Cerco di combattere quei limiti che mi fanno vedere tutti migliori di me”.

L’esperienza a Tale e Quale Show, dunque, rappresenta un grande stimolo per la Orlando ed un nuovo palcoscenico per mettersi in mostra e dimostrare quanto vale. Non è una semplice passeggiata, ma una grande opportunità per crescere dal punto di vista personale e professionale.