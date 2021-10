Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci furiosa: il motivo del suo sfogo di cui si sta parlando proprio in queste ore.

Milly Carlucci ha risposto furiosa a chi ha calunniato su un presunto cast strapagato per Ballando Con Le Stelle. La conduttrice abruzzese ha infatti asserito: “Quest’anno la Rai ha tirato fuori i soldi? E invece no, scrivetelo a caratteri cubitali: abbiamo avuto il taglio del 15% rispetto all’anno scorso”.

Al settimanale Oggi, Milly Carlucci ha ammesso di essere sempre più preoccupata, di anno in anno, della riuscita in termini di ascolti delle sue trasmissioni: “Sono preoccupata perché il mercato è molto aggressivo. Ci sono una serie di canali medi e piccoli e di piattaforme di streaming che possono offrire ai personaggi cifre che noi non ci possiamo permettere”.

Ballando Con Le Stelle, cast sera pagato? Ecco la verità

Nonostante quest’anno il carnet di ospiti sia veramente molto ricco e curioso, Milly Carlucci ha voluto precisare che è tutto studiato e costruito ad hoc, ma non senza numerose difficoltà: “Ogni anno tentiamo di fare un cast di persone stra-famose. Non sempre ci riusciamo per questioni di intrecci, date, impegni già presi”. Ha ammesso che è per una “strana congiunzione astrale”, quindi per casualità, che sono riusciti a comporre un cast stellare.

Quest’anno le coppie saranno formate da: