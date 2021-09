Shakira mentre era in compagnia di suo figlio è stata inseguita e attaccata dai cinghiali: le sue condizioni.

Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato l’incidente di cui è stato protagonista Massimo Lopez. L’attore era sceso sotto casa sua, a Roma, per buttare l’immondizia quando un cinghiale lo ha aggredito. Incidente simile per Shakira in quel di Barcellona. La pop star ha raccontato di essere stata vittima di un attacco da parte di una coppia di cinghiali mentre passeggiava in un parco di Barcellona con suo figlio di otto anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Mara Venier, sconcertante rivelazione: “Ho un’ansia segreta”

La cantante colombiana ha detto che gli animali l’hanno aggredita prima di impossessarsi della sua borsa per poi darsi alla fuga nel bosco. Tenendo la borsa ora recuperata ma strappata verso la telecamera, ha detto: “Guarda come due cinghiali che mi hanno aggredito nel parco hanno lasciato la mia borsa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fatima Trotta incassa un durissimo colpo: questa non ci voleva

Shakira, incidente mentre era con suo figlio: le sue condizioni

La compagnia di Gerard Piqué ha raccontato in modo minuzioso com’è avvenuto l’incidente. “Stavano portando la mia borsa nel bosco con il mio cellulare dentro. I cinghiali hanno distrutto tutto”. Poi rivolgendosi a suo figlio: “Milan devi dire la verità. Dì come tua mamma ha resistito al cinghiale’. Shakira è l’ultima vittima dei cinghiali sempre più aggressivi che hanno invaso la capitale catalana negli ultimi anni.