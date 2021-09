I duchi di Sussex, Harry e Meghan, attualmente abitano a Los Angeles. Svelato il motivo della loro fuga da Londra.

A volte la lontananza può rinforzare i sentimenti e accentuarne i lati più dolci e romantici un po’ come sta per accadere in Inghilterra, nella Royal Family. Saranno circa 400mila le medaglie del Giubileo coniate per l’occasione e assegnate in un gesto commemorativo a tutti coloro che negli ultimi 18 mesi si sono particolarmente distinti nella lotta contro la pandemia, dal personale medico di emergenza a membri delle forze armate britanniche.

La medaglia del giubileo però consentirà alla regina di mostrare tutta la sua gratitudine a Kate Middleton e a Camilla e a sorpresa anche a suo nipote Harry e alla consorte Meghan, la cui fuga da Londra ha finalmente trovato una giustificazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, scoppia il caos: le versioni dei fatti non combaciano

Royal Family, Harry e Meghan: la verità sulla fuga da Londra

Harry e Meghan non sono mai stati così lontani dalla vita di corte londinese come lo sono ora. La Megxit gli è evidentemente servita ad avviare carriere estremamente proficue ma per quale motivo i Duchi di Sussex sono fuggiti via da Londra e per colpa di chi?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elisa Isoardi, il bacio che riapre gli scenari: nuovo flirt all’orizzonte?

Secondo quanto avanzato da alcuni esperti citati dall’Express, pare che il motivo dell’allontanamento di Harry e Meghan sia stato il principe William. Dunque è a causa del futuro re d’Inghilterra che i duchi di Sussex sono fuggiti negli States, a Los Angeles.